Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarında

Sakarya'da meydana gelen 3 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan kayıtlarda, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki dönel kavşakta iki otomobilin çarpışması yer aldı.

Çevre Yolu Güneşler Kavşağı'nda duramayan kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpması da görüntülere yansıdı.

Ayrıca Erenler ilçesindeki Sakarbaba Caddesi'nde otomobilin dönel kavşağa çıkması ve trafik levhasına çarpması, kameralarca görüntülendi.

Görüntülerin sonunda, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." ifadesine yer verildi.

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