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        Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarında

        Sakarya'da meydana gelen 3 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 10:22 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:22
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        Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarında
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        Sakarya'da meydana gelen 3 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan kayıtlarda, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki dönel kavşakta iki otomobilin çarpışması yer aldı.

        Çevre Yolu Güneşler Kavşağı'nda duramayan kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpması da görüntülere yansıdı.

        Ayrıca Erenler ilçesindeki Sakarbaba Caddesi'nde otomobilin dönel kavşağa çıkması ve trafik levhasına çarpması, kameralarca görüntülendi.

        Görüntülerin sonunda, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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