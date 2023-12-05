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        Akyazı'da üç aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 08:56 Güncelleme: 05.12.2023 - 08:58
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        Akyazı'da üç aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Ada Caddesi Kuzuluk mevkisinde otomobil, hafif ticari araç ve odun yüklü traktörün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

        Kazada araçlardaki Şemsettin A. (62), Nail Y. (52), Emine Y. (49) ve Bülent K. (56) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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