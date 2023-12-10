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        Sakarya'da sağanak etkili oluyor

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ve Kocaali ilçelerinde sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı yerleşim alanları ve yolları su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 00:48 Güncelleme: 10.12.2023 - 01:17
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        Sakarya'da sağanak etkili oluyor
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        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ve Kocaali ilçelerinde sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı yerleşim alanları ve yolları su bastı.

        Kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle Karasu ilçesindeki Darıçayırı Deresi'nin taşması sonucu su baskınları meydana geldi. Taşkın nedeniyle Darıçayırı Mahallesi merkezindeki bazı iş yerlerini su bastı.

        Bölgeye sevk edilen Devlet Su İşleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ve Karasu Belediyesi ekipleri, taşkınların olduğu alanda çalışma yürütüyor.

        Ayrıca bölgede su seviyesi yükselen Sakarya Nehri'nin taşma riskine karşı ekipler araçlarla teyakkuz halinde bekliyor.

        Kocaali ilçesinde de sağanak nedeniyle Caferiye, Melen, Kozluk ve Bezirgan mahallelerinde yol üzerindeki menfezlerin tıkanması nedeniyle taşkınlar meydana geldi.

        Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        İlçedeki Kozluk Mahallesi ile Düzce'nin Akçakoca ilçesi Nazımbey köyünü birbirine bağlayan güzergahta Melen Çayı'nın taşması nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.

        Ekipler bölgedeki çalışmalarına devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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