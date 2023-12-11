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        Sakarya'da sağanağın ardından denizde kirlilik oluştu

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu ilçesinde, sağanağın ardından denizin rengi kahverengileşti, sahil şeridinde kirlilik meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 13:31 Güncelleme: 11.12.2023 - 13:40
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        Sakarya'da sağanağın ardından denizde kirlilik oluştu
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        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu ilçesinde, sağanağın ardından denizin rengi kahverengileşti, sahil şeridinde kirlilik meydana geldi.

        Kent genelinde etkisini gösteren sağanağın ardından yüksek noktalardaki atık, dal ve kaya parçaları, debisi yükselen Sakarya Nehri ile denize sürüklendi.

        Sahil şeridinde toplanan çok sayıda plastik şişe, kaya, ağaç ve odun parçaları ve çeşitli atıklar plajda kirlilik oluşturdu.

        Sakarya Nehri ile Karadeniz'in birleştiği bölgede, denizin rengi de gelen çamurlu suyun etkisiyle kahverengi bir görünüm aldı.

        İş makineleriyle temizlik çalışmasının başlatılacağı kıyıdaki kirlilik ve suyun rengi, havadan görüntülendi.

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