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        GÜNCELLEME - Sakarya'da eski kız arkadaşı ile ağabeyini tabancayla vuran zanlı yakalandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlediği silahlı saldırıda eski kız arkadaşı ile ağabeyini yaralayan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 00:32 Güncelleme: 02.01.2024 - 00:32
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        GÜNCELLEME - Sakarya'da eski kız arkadaşı ile ağabeyini tabancayla vuran zanlı yakalandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlediği silahlı saldırıda eski kız arkadaşı ile ağabeyini yaralayan şüpheli yakalandı.

        Emirdağ Mezarlığı mevkisinde E.E (23), eski kız arkadaşı Gözde (26) ile ağabeyi Alperen İlbakan'ın (28) bulunduğu 41 NS 615 plakalı otomobile tabancayla ateş açtı.

        Çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşler, kendi imkanlarıyla geldikleri Yenikent Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Olay yeri ve hastaneye polis ekipleri sevk edildi.

        Kurşunlanan araçta inceleme yapan ekipler, olay yerinden kaçan şüphelinin Karasu ilçesinde saklandığını belirledi.

        Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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