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        GÜNCELLEME - Sakarya'da 2 gencin öldüğü kazaya karışan kamyonun sürücüsü tutuklandı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde 2 gencin hayatını kaybettiği kazaya karışan kamyonun sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 22:03 Güncelleme: 01.01.2024 - 22:03
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        GÜNCELLEME - Sakarya'da 2 gencin öldüğü kazaya karışan kamyonun sürücüsü tutuklandı
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde 2 gencin hayatını kaybettiği kazaya karışan kamyonun sürücüsü tutuklandı.

        D-100 kara yolu Köprübaşı Mahallesi Küçük Oto Sanayi ışıklı kavşağında dün akşam meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü R.Ç, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Hendek Adliyesi'ne sevk edildi.

        Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan R.Ç. tutuklandı.

        Kazada yaralanarak kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitiren Berat Velioğlu (23) ile Mehmet Can Yelken (21) için cenaze töreni düzenlendi.

        Velioğlu'nun cenazesi Güney Mahallesi Hendek Merkez Camisi'nde, Yelken'in cenazesi ise Güldibi Mahallesi Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlıklarına defnedildi.

        Yelken'in cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

        D-100 kara yolu Köprübaşı Mahallesi Küçük Oto Sanayi ışıklı kavşağında R.Ç. yönetimindeki 67 ABS 485 plakalı kamyon ile Berat Velioğlu idaresindeki 41 K 7781 plakalı otomobil çarpışmış, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Velioğlu müdahalelere rağmen kurtarılamamış, Yelken de sevk edildiği Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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