GÜNCELLEME 2 - Sakarya'da eski kız arkadaşı ile ağabeyini tabancayla vuran zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlediği silahlı saldırıda eski kız arkadaşı ile ağabeyini yaralayan şüpheli tutuklandı.

Emirdağ Mezarlığı mevkisinde E.E. (23), eski kız arkadaşı Gözde (26) ile ağabeyi Alperen İlbakan'ın (28) bulunduğu 41 NS 615 plakalı otomobile tabancayla ateş açtı.

Yaralanan kardeşler, kendi imkanlarıyla geldikleri Yenikent Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yeri ve hastaneye polis ekipleri sevk edildi.

Kurşunlanan araçta inceleme yapan ekipler, kaçan şüphelinin Karasu ilçesinde saklandığını belirledi.

Operasyonla gözaltına alınan E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan E.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Tedavileri devam eden kardeşlerden Alperen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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