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        GÜNCELLEME 2 - Sakarya'da eski kız arkadaşı ile ağabeyini tabancayla vuran zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlediği silahlı saldırıda eski kız arkadaşı ile ağabeyini yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 14:12 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:12
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        GÜNCELLEME 2 - Sakarya'da eski kız arkadaşı ile ağabeyini tabancayla vuran zanlı tutuklandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlediği silahlı saldırıda eski kız arkadaşı ile ağabeyini yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Emirdağ Mezarlığı mevkisinde E.E. (23), eski kız arkadaşı Gözde (26) ile ağabeyi Alperen İlbakan'ın (28) bulunduğu 41 NS 615 plakalı otomobile tabancayla ateş açtı.

        Yaralanan kardeşler, kendi imkanlarıyla geldikleri Yenikent Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Olay yeri ve hastaneye polis ekipleri sevk edildi.

        Kurşunlanan araçta inceleme yapan ekipler, kaçan şüphelinin Karasu ilçesinde saklandığını belirledi.

        Operasyonla gözaltına alınan E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusu tamamlanan E.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

        Tedavileri devam eden kardeşlerden Alperen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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