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        Sakarya'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 19:18 Güncelleme: 06.01.2024 - 19:20
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        Sakarya'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Çardak Mahallesi Balıkhane mevkisinde H.Y'nin kullandığı 34 S 2125 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarpıp sulama kanalına devrildi.

        Sürücü ile O.S. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce araçtan çıkarılan 3 yaralı, Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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