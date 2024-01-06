Sakarya'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Çardak Mahallesi Balıkhane mevkisinde H.Y'nin kullandığı 34 S 2125 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarpıp sulama kanalına devrildi.

Sürücü ile O.S. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkarılan 3 yaralı, Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.