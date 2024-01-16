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        Alman kadın tatil için geldiği Sakarya'da Müslüman oldu

        Sakarya'nın Karasu ilçesine tatile gelen Alman Jesica Gutter, İslam Dini'ni seçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 14:35 Güncelleme: 16.01.2024 - 14:45
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        Alman kadın tatil için geldiği Sakarya'da Müslüman oldu
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        Sakarya'nın Karasu ilçesine tatile gelen Alman Jesica Gutter, İslam Dini'ni seçti.

        Tatil yapmak için Karasu'daki yakınlarının yanına gelen Gutter, İslamiyet'ten etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.

        Karasu Müftülüğü ile iletişime geçilmesinin ardından Alman kadın için ihtida töreni düzenlendi.

        İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi'den İslam Dini hakkında bilgi alan Gutter, daha sonra kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

        "Leyla" ismini alan kadını tebrik eden Çelebi, Gutter'e ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim hediye etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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