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        Sakarya'dan kısa kısa

        Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kafe ve restoranlara yönelik yeni fiyat uygulaması denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 15:50 Güncelleme: 16.01.2024 - 16:01
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kafe ve restoranlara yönelik yeni fiyat uygulaması denetimi yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığının yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerin tarife ile fiyat listelerini görünür şekilde kafe ve restoranların önüne koymasına ilişkin yeni düzenlemesi yürürlüğe girdi.

        Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde denetim yaparak iş yeri sahiplerine söz konusu yeni uygulamayı hem anlattı hem de kurallara uyulması konusunda bilgilendirmede bulundu.

        Yeni uygulamayla haksız rekabetin önüne geçileceğini ve vatandaşların tükettikleri ürünün fiyatını bileceğini aktaran ekipler, kurallara uymayan işletmeler hakkında tanzim edilen tutanaklar, idari işlem uygulanması için Ticaret İl Müdürlüğüne gönderildi.

        - Geyve'de 4 mahalleye V kanal yapıldı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Geyve ilçesine bağlı İlimbey, Ahibaba, Güney ve Saraçlı mahallelerinde V kanal imalatı gerçekleştirdi.

        Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yapılan 6 bin 500 metre uzunluğundaki V kanal imalatıyla yol kenarında biriken ve ulaşımı zorlaştıran sular tahliye edilecek, yolların deforme olması önlenecek.

        Güneşli havayı fırsat bilen ekipler, ulaşım güvenliğinin artırılıp yol kalitesinin uzun süre korunması için Geyve'nin Kulfallar Mahallesi'nde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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