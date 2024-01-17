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        Tekirdağ'da göçük altında kalarak ölen işçi için Sakarya'da cenaze töreni düzenlendi

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde inşaatın temelindeki toprak kayması yüzünden göçük altında kalarak hayatını kaybeden işçi için Sakarya'da cenaze töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 14:40 Güncelleme: 17.01.2024 - 14:40
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        Tekirdağ'da göçük altında kalarak ölen işçi için Sakarya'da cenaze töreni düzenlendi
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde inşaatın temelindeki toprak kayması yüzünden göçük altında kalarak hayatını kaybeden işçi için Sakarya'da cenaze töreni düzenlendi.

        Dün yaşamını yitiren işçi Zekeriya Midilli'nin (39) Çorlu Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Söğütlü ilçesindeki Fındıklı Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

        Aile yakınları, burada düzenlenen törende taziyeleri kabul etti. Midilli'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Ordu'nun Ünye ilçesine gönderildi.

        Ergene Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde dün bir inşaatın temelinde piston kuyusu açmak için çalışma yapan Zekeriya Midilli ve Adem K. toprak kayması sonucu göçük altında kalmış, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

        Göçükten yaralı çıkartılan Adem K. sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, kısa süre sonra ulaşılan Midilli'nin de yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenmişti.

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