Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Sakarya'da yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu ele geçirilen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde belirlenen adreslere 22 ve 23 Ocak'ta operasyon düzenledi.

Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonlarda 3 kilogram kubar esrar, 56 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan jandarma ekiplerince hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 61 kişiden 6'sı tutuklandı, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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