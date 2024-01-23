Sakarya'da akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otomobilin akaryakıt istasyonuna ait tabelaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

D-650 kara yolunda Sakarya istikametinden Bilecik yönüne giden B.K. (25) idaresindeki 54 ABA 895 plakalı otomobil, Turgutlu mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü B.K. ile otomobilde bulunan M.Y. (22) ve M.C. (25) yaralandı.

İtfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını söndürdü. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan sürücü B.K'nin alkollü olduğu tespit edildi.

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