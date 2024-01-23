Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otomobilin akaryakıt istasyonuna ait tabelaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 17:24 Güncelleme: 23.01.2024 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otomobilin akaryakıt istasyonuna ait tabelaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        D-650 kara yolunda Sakarya istikametinden Bilecik yönüne giden B.K. (25) idaresindeki 54 ABA 895 plakalı otomobil, Turgutlu mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

        Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü B.K. ile otomobilde bulunan M.Y. (22) ve M.C. (25) yaralandı.

        İtfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını söndürdü. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan sürücü B.K'nin alkollü olduğu tespit edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekli Sandığı için zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekli Sandığı için zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        DSÖ'den kızamık uyarısı! Vakalar 30 kat arttı
        DSÖ'den kızamık uyarısı! Vakalar 30 kat arttı
        Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu!
        Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Oscar adayları açıklandı
        Oscar adayları açıklandı
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Bakan Özhaseki'den 10 il için 'kar' uyarısı!
        Bakan Özhaseki'den 10 il için 'kar' uyarısı!
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        14 ve 11 yaşındalar... Polis 2 kardeşi arıyor!
        14 ve 11 yaşındalar... Polis 2 kardeşi arıyor!
        Süper Lig'de 21. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 21. haftanın panoraması!
        Kapıkule'de TIR içerisinde uçak ele geçirildi!
        Kapıkule'de TIR içerisinde uçak ele geçirildi!
        Dev teklifi reddetti!
        Dev teklifi reddetti!
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Esenyurt canisinin 2 gün önce serbest kaldığı ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin 2 gün önce serbest kaldığı ortaya çıktı!
        Oğlunu kaybetti
        Oğlunu kaybetti
        Antalya sahillerinde kahreden devriye!
        Antalya sahillerinde kahreden devriye!
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Bu sefer mazereti yok
        Bu sefer mazereti yok
        Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar gençleşti
        Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar gençleşti
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı

        Benzer Haberler

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
        Sakaryaspor Başkanı Genç, hakem kararlarını eleştirdi
        Sakaryaspor Başkanı Genç, hakem kararlarını eleştirdi
        AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alemdar'dan ziyaretler
        AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alemdar'dan ziyaretler
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'da eskrim turnuvası devam ediyor
        Sakarya'da eskrim turnuvası devam ediyor