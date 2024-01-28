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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar'dan Kaynarca'ya ziyaret

        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Kaynarca ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 18:10 Güncelleme: 28.01.2024 - 18:16
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar'dan Kaynarca'ya ziyaret
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        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Kaynarca ilçesini ziyaret etti.

        Alemdar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Alemdar, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, AK Parti Kaynarca İlçe Başkanı Muhammet Ali Pulat, eski Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel, partililer ve vatandaşlarla İlçe Başkanlığı'nda bir araya geldi.

        Paylaşımında Kaynarca ile kardeşliğinin çok derin olduğunu belirten Alemdar, "Hiçbir zaman Kaynarcalı ağabeylerim beni yalnız bırakmadılar. Buraya her geldiğimde evimde hissettim. Şimdi çok güzel bir Kaynarca için el ele verip omuz omuza çalışacağız." ifadesini kullandı.

        Beraberindekilerle esnafı da ziyaret eden Alemdar, çalışan, üreten, topluma değer katan esnafın kendileri için önemli olduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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