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        Ali Kayalı 20 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi

        Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sakarya'da düzenlenen Ali Kayalı 20 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 15:41 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:18
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        Ali Kayalı 20 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi
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        Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sakarya'da düzenlenen Ali Kayalı 20 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

        Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 50 şehir, 114 kulüpten yaklaşık 450 sporcu katıldı.

        Final müsabakaları sonunda 57 kiloda Melik Gümüş, 61 kiloda Tolga Özbek, 65 kiloda Bekir Özcan, 70 kiloda Umut Erdoğan, 74 kiloda Uğur Yılmaz, 79 kiloda Bekir Talip Övenç, 86 kiloda Ahmet Yağan, 92 kiloda Fatih Altunbaş, 97 kiloda Mücahit Çelik ve 125 kiloda Ömer Faruk Dizikara Türkiye şampiyonu oldu.

        Takımlarda ise Ankara TEDAŞ 185 puanla birinci, ASKİ Spor 143 puanla ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 95 puanla üçüncü sırada yer aldı.

        Organizasyonda dereceye giren sporculara madalyaları, takımlara da kupaları federasyon yetkililerince verildi.

        Türkiye Güreş Federasyonu Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Ali Kayalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun sorunsuz tamamlandığını söyledi.

        Kendi adına şampiyona düzenlendiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Kayalı, "Güzel duygu. İnsanın yaşarken anılması, böyle bir jesti görmesi tabii ki mutlu ediyor. Kazasız belasız güzel bir şampiyona geçirdik, gençlerimizi yakından gördük. Geleceğin olimpiyat şampiyonlarını burada izledik." diye konuştu.

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