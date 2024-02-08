Sakarya'da nefes borusuna tatlı kaçan kişi, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, nefes borusuna yemek kaçan kişi Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, nefes borusuna yemek kaçan kişi Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Kaynarca Belediyesine ait şantiyede iş makinesi operatörlüğü yapan Yakup Yer'in yediği tatlı nefes borusuna kaçtı.
Ambulans şoförü Orkun Akbaş, nefes almakta güçlük çektiğini gördüğü arkadaşı Yer'e Heimlich manevrası uyguladı. Müdahalenin ardından Yakup Yer'in nefes alışverişi düzeldi.
Olay anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.