Sakarya'da üniversite çevresinde asayiş uygulaması yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, gençlerin korunması ile huzur ve güven ortamının devam ettirilmesine yönelik Serdivan ilçesindeki Sakarya Üniversitesi ve öğrenci yurtları çevresinde asayiş uygulaması yaptı.

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