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        Ferizli'deki Gölkent Büyük Akgöl'de çevre düzenleme çalışması başladı

        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bulunan Gölkent Büyük Akgöl'de çevre düzenleme çalışması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 11:33 Güncelleme: 29.05.2024 - 11:33
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        Ferizli'deki Gölkent Büyük Akgöl'de çevre düzenleme çalışması başladı
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        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bulunan Gölkent Büyük Akgöl'de çevre düzenleme çalışması yapılıyor.

        Ferizli Belediyesince başlatılan çalışmalar kapsamında göl çevresindeki otlar ve atık malzemeler ekiplerce temizleniyor.

        Belediye Başkan Yardımcısı Naci Kıral, beraberindeki Doğal Alanları Koruma Komisyonu Başkanı ve İYİ Parti'li Meclis Üyesi Abdullah Efiloğlu, İYİ Parti İlçe Başkanı Ömer Deniz, Gölkent Büyük Akgöl Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Gökhan Korkmaz ile çalışmaları yerinde inceledi.

        Başkan Kıral, yaptığı açıklamada, hedeflerinin göle piknik ve balık tutmak için gelenlerin rahat etmesini sağlamak olduğunu belirterek, piknik ateşinin söndürülmesi ve çevre temizliği konusunda hassasiyet beklediklerini söyledi.

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