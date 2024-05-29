Ferizli'deki Gölkent Büyük Akgöl'de çevre düzenleme çalışması başladı

Başkan Kıral, yaptığı açıklamada, hedeflerinin göle piknik ve balık tutmak için gelenlerin rahat etmesini sağlamak olduğunu belirterek, piknik ateşinin söndürülmesi ve çevre temizliği konusunda hassasiyet beklediklerini söyledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Naci Kıral, beraberindeki Doğal Alanları Koruma Komisyonu Başkanı ve İYİ Parti'li Meclis Üyesi Abdullah Efiloğlu, İYİ Parti İlçe Başkanı Ömer Deniz, Gölkent Büyük Akgöl Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Gökhan Korkmaz ile çalışmaları yerinde inceledi.

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