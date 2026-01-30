Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Gölü'nün Serdivan kıyısındaki "Sapanca Huzur Koridoru" projesinin tamamlandığını bildirdi.





Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, projenin bisiklet ile yürüyüş yolları, sosyal donatı alanları, çocuklar için ahşap oyun gruplarıyla yeni bir konsept olarak tasarlandığı bildirildi.



Açıklamada, atılan bu adımla gölün diğer kıyısı da doğal güzellikle bütünleşen, ekosistemi koruyan yeni bir konseptle vatandaşların nefes alacağı, keyifle sosyalleşeceği bir alana dönüştürüldüğü kaydedildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Gölü'nün doğasını koruyarak, insanla doğayı uyum içinde buluşturacak Sapanca Huzur Koridoru projesini hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu projeyle birlikte vatandaşlarımız göl kıyısındaki yürüyüş yolu, güvenli ve kesintisiz bisiklet güzergahlarıyla nefes alacak, dinlenip sosyalleşebilecek. En büyük hazinemiz olan gölümüzün çevresini bütün olarak ele alıyor ve bugünü değil geleceği düşünen yaşam alanları inşa ediyoruz." ifadesini kullandı.



- Doğal Yaşam Kampüsü'ne ziyaret



Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişi Fatih Köseoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Kampüsü'nü ziyaret etti.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tesisin genel işleyişi, yürütülen çalışmalar ve sokak hayvanlarına sunulan hizmetler hakkında kapsamlı bilginin aktarıldığı ziyarette barınma, bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri yerinde değerlendirildi, yapılan uygulamalar incelendi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Arzu Saygıner Çil, "Kıymetli heyetimize ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Burada sokak hayvanlarımızın tedavisi, rehabilitasyon ve bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Güvenli şehir hedefiyle hayata geçirdiğimiz projenin yanı sıra sahiplendirme süreçlerini de gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımız ve tüm kurumlarımızla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Köseoğlu da misafirperverlik için teşekkür ederek, yetkililere çalışmalarında kolaylıklar diledi.



Ziyarette, Sakarya Tarım İl Müdür Yardımcısı Kamil Çağrı Baydaş, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Nevzat Berksiz ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Nagihan Yaman da yer aldı.



