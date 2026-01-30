Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 98 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 14:50 Güncelleme: 30.01.2026 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da yaşlı adam evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 98 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

        Elperek Mahallesi Kavakdibi Sokak'taki evinde yaşayan 98 yaşındaki Şükrü Ulaman'dan haber alamayan yakınları, durumu kontrol etmek için ikamete gitti.

        Yakınları, kapının açılmaması üzerine polis ekiplerine haber verdi.

        Eve giren polis ekipleri ve yakınları Ulaman'ı yatağında hareketsiz halde buldu.

        Haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık görevlileri, Ulaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ulaman'ın cenazesi, olay yerinde incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

        Öte yandan Ulaman'ın yaklaşık 8 ay önce eşini kaybettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık

        Benzer Haberler

        Sömestr atölyeleri çocukları ve ebeveynleri bir araya getirdi
        Sömestr atölyeleri çocukları ve ebeveynleri bir araya getirdi
        Sakaryaspor, Brezilyalı futbolcu Ruan Teixeira'yı transfer etti
        Sakaryaspor, Brezilyalı futbolcu Ruan Teixeira'yı transfer etti
        Bungalov tesisinde havuza düşen 3 yaşındaki çocuk, boğuldu (2)
        Bungalov tesisinde havuza düşen 3 yaşındaki çocuk, boğuldu (2)
        Bungalov tesisinde havuza düşen 3 yaşındaki çocuk, boğulma tehlikesi geçird...
        Bungalov tesisinde havuza düşen 3 yaşındaki çocuk, boğulma tehlikesi geçird...
        Sakarya'daki sivil toplum kuruluşlarından Sapanca Gölü'nün korunması çağrıs...
        Sakarya'daki sivil toplum kuruluşlarından Sapanca Gölü'nün korunması çağrıs...
        Bungalovda havuza düşüp yoğun bakıma alınan 3 yaşındaki çocuk hayatını kayb...
        Bungalovda havuza düşüp yoğun bakıma alınan 3 yaşındaki çocuk hayatını kayb...