        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakaryaspor, Brezilyalı futbolcu Ruan Teixeira'yı transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Brezilyalı futbolcu Ruan Teixeira'yı renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 11:40 Güncelleme: 30.01.2026 - 11:40
        Sakaryaspor, Brezilyalı futbolcu Ruan Teixeira'yı transfer etti
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Brezilyalı futbolcu Ruan Teixeira'yı renklerine bağladı.

        Yeşil-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ruan Teixeira ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Ruan." ifadelerine yer verildi.

        Savunmada görev yapan 30 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısını Göztepe'de geçirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

