Sakaryaspor, Brezilyalı futbolcu Ruan Teixeira'yı transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Brezilyalı futbolcu Ruan Teixeira'yı renklerine bağladı. Yeşil-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ruan Teixeira ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Ruan." ifadelerine yer verildi. Savunmada görev yapan 30 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısını Göztepe'de geçirdi.

