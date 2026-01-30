Sakarya'da düştüğü havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalova ait havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir bungalov tesisinde konaklayan D.Y. ve B.Y'nin 3 yaşındaki kızları İ.S.Y. havuza düştü. Durumu fark eden baba, çocuğu sudan çıkararak ilk müdahaleyi yaptı. Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.