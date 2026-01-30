Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da düştüğü havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalova ait havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 00:09 Güncelleme: 30.01.2026 - 00:09
        Sakarya'da düştüğü havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalova ait havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir bungalov tesisinde konaklayan D.Y. ve B.Y'nin 3 yaşındaki kızları İ.S.Y. havuza düştü.

        Durumu fark eden baba, çocuğu sudan çıkararak ilk müdahaleyi yaptı.

        Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



