Sakarya'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi göl kenarında bulundu
Sakarya'da iki gün önce kayıp ihbarı verilen kişinin cesedi göl kenarında bulundu.
Ferizli ilçesinde yaşayan ve 27 Ocak'ta evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Murat Arslan'ın (30) yakınları, ilçe jandarma komutanlığına kayıp ihbarında bulundu.
Ekipler ve ailesi tarafından aranan Arslan, Adapazarı ilçesi Taşkısığı Mahallesi'nde göl kenarında, ağabeyi Adem Arslan tarafından yerde hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Murat Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Arslan'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
