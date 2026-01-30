GÜNCELLEME - Sakarya'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir bungalov tesisinde konaklayan D.Y. ve B.Y'nin 3 yaşındaki kızları S.Y. havuza düştü. Durumu fark eden baba, çocuğu sudan çıkararak ilk müdahaleyi yaptı. Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

