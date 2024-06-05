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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu'nun (MYO), 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) inşa edilen yeni binasında çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 17:07 Güncelleme: 05.06.2024 - 17:07
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu'nun (MYO), 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) inşa edilen yeni binasında çalışmalar sürüyor.

        SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, 2. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bodur ve Hendek Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Erduman, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen SUBÜ Rektörü Sarıbıyık, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde meslek yüksek okullarının önemine değinerek, "Burada sadece doğrudan bir taşınma söz konusu olmayacak. Bir dönüşüm de gerçekleşecek. Öncelikle 2. OSB içerisinde yer alacağımız için buradaki taleplere uygun öğrenciler yetiştireceğiz. Mevcut bölümlerin yanına, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu günümüz teknolojilerini ve dijital dönüşümü merkeze alan programlarla Hendek MYO'muzu güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Bodur da büyümenin başlıca gerekliliklerinden birisinin kalifiye çalışanlar olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bu anlamda ihtiyaçlarımız doğrultusunda, mesleki eğitimin verilmesi oldukça önemli. SUBÜ'nün vizyonu da bu doğrultuda. Hendek MYO mevcut programları ve yeni açılacak programlarıyla, bizler için ciddi bir insan kaynağı olacak. Bu nedenle bir an önce inşaatı tamamlama gayretindeyiz. 5 bin 113 metrekare inşaat alanına sahip Hendek MYO'nun yeni binası 5 bloktan oluşacak. 3 kat üzerinden yapılan planla, toplam kapalı alanı 15 bin 339 metrekare olacak. Sınıflar, anfiler, laboratuvarlar, kütüphane, akademisyen odaları, idari ofisleri, mini toplantı salonu ve 250 kişilik konferans salonu ile örnek bir yapı olacak."

        -Çevre Haftası Çocuk Şenliği

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Çevre Haftası Çocuk Şenliği düzenledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarışmalar, geri dönüşüm sergisi, Hacivat-Karagöz gösterisi ve farklı etkinliklere katılan çocuklar, suyun yolculuğuna tanıklık etti.

        Çocuklara, suyun doğru kullanımı konusunda da bilgi verildi.

        - Sapanca'da "Leyla ile Mecnun" tiyatro oyunu

        Sapanca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sapanca Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince, "Leyla ile Mecnun" tiyatro gösterisi sahnelendi.

        Kırkpınar Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelenen gösteri, Sapanca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından desteklendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Lise Müdürü Mehmet Ali Garip, uzun süredir büyük özveriyle çalışan öğrencilere destek veren Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin'e teşekkür etti.

        Belediye Başkanı Şahin ise tiyatro ekibine teşekkür ederek, "Gençler bizim geleceğimiz. Gençlerimizin kültürel alanda atacakları her adımda yanlarında olup, onları desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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