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        Sakarya'da jandarmanın yolcu olarak bindiği midibüste trafik kurallarına uymayan sürücüye ceza kesildi

        Sakarya'da jandarma personelinin yolcu olarak bindiği midibüste trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücüye 2 bin 196 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 13:25 Güncelleme: 22.06.2024 - 13:25
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        Sakarya'da jandarmanın yolcu olarak bindiği midibüste trafik kurallarına uymayan sürücüye ceza kesildi
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        Sakarya'da jandarma personelinin yolcu olarak bindiği midibüste trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücüye 2 bin 196 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatili süresince sürücü ve yolcuların can güvenliğini sağlamak için denetimler gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda sivil jandarma personeli, toplu taşıma araçlarında sürücülerin kurallara uyup uymadığını kontrol etmeye yönelik çalışma yürüttü.

        Kocaali-Adapazarı arasında "özel halk otobüsü" olarak hizmet veren 54 J 4042 plakalı toplu taşıma aracına yolcu olarak binen sivil jandarma personeli, sürücünün emniyet kemerini takmadığını ve telefonla konuştuğunu tespit etti.

        Bunun üzerine sürücü F.B'ye (27) trafik jandarma ekiplerince "emniyet kemeri takmamak" ve "araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak" ihlallerinden 2 bin 196 lira idari para cezası kesildi.

        Öte yandan sivil personelin yolculara bilgilendirme konuşması, trafik jandarmasının yaka kamerasınca kaydedildi.

        Kayıtlarda, kendini tanıtan sivil jandarma personelinin, "Yolculuk boyunca aranızda bulunmamın sebebi şoförünüzün herhangi bir kural ihlali yapıp yapmadığını tespit etmekti. Kendisinin emniyet kemerini takmadığını, cep telefonuyla görüştüğünü tespit ettik. Bu ihlalleri nedeniyle kendisine görevli trafik ekibimiz tarafından idari yaptırım uygulanacaktır. Yolculuk boyunca siz yolcuların da kendi can güvenliğiniz için emniyet kemeri takmanızı önemle rica ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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