Sakarya, Karabük ve Düzce'de vatandaşlar, milli maç heyecanını dev ekranların başında yaşadı

Düzce Belediyesi ise Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Yeşil Vadi'de ekranlar kurdu.

Karabük'te de vatandaşlar, belediye tarafından Kemal Güneş Caddesi'nde kurulan dev ekrandan maçı takip etti.

Milli takım forması giyen ve ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, açık havada izledikleri karşılaşma boyunca ay-yıldızlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Sakarya, Karabük ve Düzce'de vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Çekya ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti.

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