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        Sakarya, Karabük ve Düzce'de vatandaşlar, milli maç heyecanını dev ekranların başında yaşadı

        Sakarya, Karabük ve Düzce'de vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Çekya ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 00:47 Güncelleme: 27.06.2024 - 00:47
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        Sakarya, Karabük ve Düzce'de vatandaşlar, milli maç heyecanını dev ekranların başında yaşadı
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        Sakarya, Karabük ve Düzce'de vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Çekya ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesince kent merkezindeki Millet Bahçesi'nde karşılaşma için dev ekran kuruldu.

        Etkinliğe ilgi gösteren vatandaşlar, Millet Bahçesi'nde eski Sakarya Stadı'ndan hatıra olarak bırakılan tribünde Çekya-Türkiye maçını izledi.

        Milli takım forması giyen ve ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, açık havada izledikleri karşılaşma boyunca ay-yıldızlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

        Kocaali Belediyesi de sahilde kurduğu ekranla ilçe sakinlerinin milli maç heyecanını yaşamasını sağladı.

        Karabük'te de vatandaşlar, belediye tarafından Kemal Güneş Caddesi'nde kurulan dev ekrandan maçı takip etti.

        Düzce Belediyesi ise Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Yeşil Vadi'de ekranlar kurdu.

        "Sandalyeni kap gel" sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, çekişmeli anlara sahne olan maçı izledi.

        Türkiye'nin son dakikalarında 2-1 üstünlük sağladığı karşılaşmanın bitiş düdüğünün çalmasıyla taraftarlar kutlama yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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