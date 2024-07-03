Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Sakaryaspor'un yeni yönetimini ağırladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn ve yönetimini makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Teknik Direktör Suat Kaya'nın da yer aldığı buluşmada nazik ziyaretleri için Başkan İn ve yönetimine teşekkür eden Alemdar, yeni sezon hedeflerinde başarılar temenni etti.

Kısa zaman önce Adana'da büyük üzüntü yaşadıklarını, çok istedikleri Süper Lig hedefine ulaşamadıklarını anımsatan Alemdar, "Biz hep Sakaryaspor'un yanında olduk. Yeşil-siyahlı takımımızla ilgili duruşumuz hiç değişmedi. Sakaryaspor, şehrimizin markası, en büyük sivil toplum kuruluşudur. Sakaryaspor'un her zaman yanındayız. Gittiğimiz her yerde Sakaryaspor'umuzla övünürüz. Galip gelince sevinir, yenilince üzülürüz. Bu sezonda da takımımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.