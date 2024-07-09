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        SAÜ İlahiyat Fakültesince Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesince Danışma Kurulu toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 17:29 Güncelleme: 09.07.2024 - 17:29
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        SAÜ İlahiyat Fakültesince Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi
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        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesince Danışma Kurulu toplantısı düzenlendi.

        SAÜ'den yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. Mehmet Erkal Toplantı Salonu'nda yapılan kurulun altıncı kez toplandığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, fakültenin ilahiyat alanında Türkiye'de ve İslam dünyasında uluslararası akreditasyon alan ilk fakülte olduğunu kaydetti.

        Danışma Kurulunun kalite sürecine katkısını önemsediklerini belirten Bostancı, 2023-2024 öğretim yılında gerçekleştirilen akademik faaliyetler hakkında kurula bilgi verdi.

        Akademik faaliyetler açısından her sene olduğu gibi son derece verimli bir öğretim yılı geçirildiğini aktaran Bostancı, çok sayıda öğrencinin ve öğretim elemanının, değişim programları ve ikili anlaşmalar kapsamında Katar, Fas, Umman, Almanya, Avusturya gibi ülkelere gittiğini anlattı.

        Toplantıya, dekan yardımcıları Doç. Dr. Şükrü Şirin ve Doç. Dr. Ahmet Numan Ünver, Kalite ve Akreditasyon Kurulu Başkan Yardımcısı Araştırma Görevlisi Halil İbrahim Yılmaz ve kurul üyeleri katıldı.

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