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        Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata'ya ziyaret

        Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Erhan Çavuş ve İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 10:04 Güncelleme: 20.07.2024 - 10:06
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        Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata'ya ziyaret
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        Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Erhan Çavuş ve İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata'yı ziyaret etti.

        Ziyarette konuşan Kaya, belediyelerin bünyelerinde İŞKUR birimleri açtıklarını belirterek, iş taleplerini fabrikalara yönlendirdiklerini söyledi.

        Çavuş ise kurumun yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Belediye Başkanı Ata da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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