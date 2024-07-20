Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata'ya ziyaret

Çavuş ise kurumun yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Erhan Çavuş ve İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata'yı ziyaret etti.

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