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        PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı sürüyor

        Sakarya'da "PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı" devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 16:19 Güncelleme: 12.09.2024 - 16:55
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        PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı sürüyor
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        Sakarya'da "PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı" devam ediyor.

        Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde 60 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuara ürünlerini sergileyen 200 firma ile 20 ülkeden alım heyetleri katılıyor.

        Birbirinden renkli dış mekan süs bitkilerinin yanı sıra bahçe ekipmanları, süslemeleri ile iş makineleri, saksı, havuz ve sulama aletleri gibi birçok ürün stantlarda katılımcıların beğenisine sunuluyor.

        Fuar koordinatörü Remzi Adıyaman AA muhabirine, dün başlayan fuarın ilk gününde katılımın oldukça yoğun olduğunu söyledi.

        Profesyonel alım heyetlerinin fuara ilgi gösterdiğini anlatan Adıyaman, "Mevsimsel olarak özellikle yapraklı dış mekan bitkiler anlamında sezonun açıldığı bir dönem yaşıyoruz. Bu anlamda yerinde ve zamanında fuar oldu. 60 bin metrekare alanda 200'den fazla standımız mevcut. Bu anlamda memnunuz. Daha önümüzde 3 gün var. 3 günde daha güzel şeyler olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

        Adıyaman, profesyonel alım heyetlerinin önemine dikkati çekerek, fuara yurt dışından gelen heyetlerin yanı sıra vatandaşların da ilgi gösterdiğinden bahsetti.

        Amaçlarının perakendenin ötesinde toptan satış olduğuna değinen Adıyaman, "Özellikle ihracat bakımından biraz daha hareketlendirmek anlamında profesyonel alım heyetlerini istiyoruz. Bu açıdan da oldukça iyi. Yaşanan küresel krizden ülkemiz de etkilendi. Satışlar iç pazarda biraz zayıf olsa da ihracat bakımından daha iyi olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Fuar, 14 Eylül Cumartesi günü sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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