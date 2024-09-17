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        "Aday Araştırma Üniversitesi" SAÜ, 2023 performans verilerinde birinci sıraya yükseldi

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca geçen yıl "Aday Araştırma Üniversitesi" ilan edilen Sakarya Üniversitesi (SAÜ), 2023 yılı performans verilerine göre diğer 5 aday üniversiteyi geride bırakarak birinci sırada yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 16:04 Güncelleme: 17.09.2024 - 16:04
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        "Aday Araştırma Üniversitesi" SAÜ, 2023 performans verilerinde birinci sıraya yükseldi
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        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca geçen yıl "Aday Araştırma Üniversitesi" ilan edilen Sakarya Üniversitesi (SAÜ), 2023 yılı performans verilerine göre diğer 5 aday üniversiteyi geride bırakarak birinci sırada yer aldı.

        SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında düzenlenen "Araştırma Üniversiteleri Değerlendirme Toplantısı", dün Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

        Toplamda 6 aday araştırma üniversitesi, araştırma kapasitesi (yüzde 40), araştırma kalitesi (yüzde 40), etkileşim ve işbirliği (yüzde 20) başlıkları altında toplam 31 kriter üzerinden değerlendirildi.

        SAÜ, performans verilerine göre büyük başarıya imza atarak "İzlemeye Alınan Üniversitelerin 2023 Yılı Performans Sıralaması"nda ilk sıraya yerleşti.

        Rektör Prof. Dr. Hamza Al, teşekkür ederek, "Bu başarı hepimizin. Akademisyenlerimizden öğrencilerimize, idari personelimizden tüm paydaşlarımıza kadar herkesin katkısı büyük." ifadesini kullandı.

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