"Aday Araştırma Üniversitesi" SAÜ, 2023 performans verilerinde birinci sıraya yükseldi

Rektör Prof. Dr. Hamza Al, teşekkür ederek, "Bu başarı hepimizin. Akademisyenlerimizden öğrencilerimize, idari personelimizden tüm paydaşlarımıza kadar herkesin katkısı büyük." ifadesini kullandı.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında düzenlenen "Araştırma Üniversiteleri Değerlendirme Toplantısı", dün Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca geçen yıl "Aday Araştırma Üniversitesi" ilan edilen Sakarya Üniversitesi (SAÜ), 2023 yılı performans verilerine göre diğer 5 aday üniversiteyi geride bırakarak birinci sırada yer aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.