Oğlunun nişanında kalp krizi geçiren Albay Tavlı'nın cenazesi Sakarya'da defnedildi

Cenazeye, Tavlı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Sakarya Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Sakarya Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hakan Sayılan, ilçe protokolü ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Burada Tavlı'nın ailesi ve yakınları, taziyeleri kabul etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.