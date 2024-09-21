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        Oğlunun nişanında kalp krizi geçiren Albay Tavlı'nın cenazesi Sakarya'da defnedildi

        Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Diyarbakır Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Naim Tavlı'nın cenazesi, Sakarya'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 10:53 Güncelleme: 21.09.2024 - 10:53
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        Oğlunun nişanında kalp krizi geçiren Albay Tavlı'nın cenazesi Sakarya'da defnedildi
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        Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Diyarbakır Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Naim Tavlı'nın cenazesi, Sakarya'da toprağa verildi.

        Oğlunun nişan töreninde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı Beytepe Şehit Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren 51 yaşındaki Tavlı'nın cenazesi, Karasu ilçesi Limandere Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

        Burada Tavlı'nın ailesi ve yakınları, taziyeleri kabul etti.

        Tavlı'nın cenazesi, İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi'nin kıldırdığı namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

        Cenazeye, Tavlı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Sakarya Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Sakarya Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hakan Sayılan, ilçe protokolü ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

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