Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        GÜNCELLEME 3 - Sakaryaspor Kulübü Başkanı İn'e tokat atan şüpheli tutuklandı

        Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'e tokat atan şüpheli "yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 15:49 Güncelleme: 21.09.2024 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 3 - Sakaryaspor Kulübü Başkanı İn'e tokat atan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'e tokat atan şüpheli "yağmaya teşebbüs” suçundan tutuklandı.

        Gökhan İn'e bir kişinin tokat attığı görüntünün sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca "yağma" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında şüpheli C.Ş. hakkında gözaltı kararı verildi.

        Polis ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan C.Ş, Sakarya'ya getirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan C.Ş, "yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklandı.

        Şüpheli C.Ş'nin emniyetteki ifadesinde, yönetimde yaşanan sıkıntılara ilişkin çıkan tartışma sonrası sinirlerine hakim olamadığını iddia ettiği öğrenildi.

        C.Ş'nin olay sırasında yanında S.İ'nin olduğunu, görüntülerin nasıl yayıldığını bilmediğini öne sürdüğü belirtildi.

        Öte yandan görüntüyü çektiği tespit edilen S.İ'nin ifadesinin alınması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu
        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu
        Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifade verdi
        Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifade verdi
        Dilmen'den HT Spor'da Mourinho sözleri!
        Dilmen'den HT Spor'da Mourinho sözleri!
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları
        Adana'yı da sel vurdu!
        Adana'yı da sel vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Derbi öncesi son gelişmeler!
        Derbi öncesi son gelişmeler!
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        İran'dan gövde gösterisi
        İran'dan gövde gösterisi
        Derbinin favorisi kim?
        Derbinin favorisi kim?
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        "Kaçmayıp haber verse annemin parçalarını toplamazdık!"
        "Kaçmayıp haber verse annemin parçalarını toplamazdık!"
        5 ilde sel: Uzmanından uyarı!
        5 ilde sel: Uzmanından uyarı!
        Gece kamerasına yansıdı! Heyecanlandıran görüntü
        Gece kamerasına yansıdı! Heyecanlandıran görüntü
        Gizem'i emniyet fileleri taşımamış! Okulda öldüren iddia!
        Gizem'i emniyet fileleri taşımamış! Okulda öldüren iddia!
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme

        Benzer Haberler

        Diyarbakır İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Naim Tavlı, hayatını kaybet...
        Diyarbakır İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Naim Tavlı, hayatını kaybet...
        Sakaryaspor Başkanı İn, darbedildi (2)
        Sakaryaspor Başkanı İn, darbedildi (2)
        Sakarya'da, "Farkındalık ve Ampute Futbol Sezon Açılış" programı düzenlendi
        Sakarya'da, "Farkındalık ve Ampute Futbol Sezon Açılış" programı düzenlendi
        Sakaryaspor Başkanı İn, darbedildi
        Sakaryaspor Başkanı İn, darbedildi
        Oğlunun nişanında kalp krizi geçiren Albay Tavlı'nın cenazesi Sakarya'da de...
        Oğlunun nişanında kalp krizi geçiren Albay Tavlı'nın cenazesi Sakarya'da de...
        GÜNCELLEME 2 - Sakaryaspor Kulübü Başkanı İn'e tokat atan kişi adliyede
        GÜNCELLEME 2 - Sakaryaspor Kulübü Başkanı İn'e tokat atan kişi adliyede