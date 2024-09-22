Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        GÜNCELLEME - Sakarya'da zincirleme kazada yanan otomobildeki çift öldü

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yanan otomobildeki çift hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 22:46 Güncelleme: 22.09.2024 - 22:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Sakarya'da zincirleme kazada yanan otomobildeki çift öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yanan otomobildeki çift hayatını kaybetti.

        D-650 kara yolunda Sakarya istikametinde seyreden Salim Kaba (73) idaresindeki 54 RA 250 plakalı otomobil, yol yapımı nedeniyle araç kuyruklarının oluştuğu Hayrettin mahallesi mevkisinde, önündeki 03 BB 288 plakalı otomobile çarptı.

        Savrulan 03 BB 288 plakalı otomobil de 06 DBG 559 plakalı araçla çarpıştı.

        Kaza nedeniyle, LPG'li olduğu öğrenilen 54 RA 250 plakalı otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

        Yangın çıkan otomobilde bulunan Saadet Kaba hayatını kaybetti, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan ve ambulansla Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı eşi de tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Araçta çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Öte yandan kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, çalışmaların tamamlanmasıyla trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki çocuğunu kurtarırken yaşamını yitirdi
        İki çocuğunu kurtarırken yaşamını yitirdi
        Musk, Brezilya'da geri adım attı
        Musk, Brezilya'da geri adım attı
        "Bu tıkanma aşılmalı"
        "Bu tıkanma aşılmalı"
        Hizbullah'tan İsrail'e tehdit
        Hizbullah'tan İsrail'e tehdit
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Meteoroloji uyarmıştı! Heyelan, hortum, sel, yıldırım...
        Meteoroloji uyarmıştı! Heyelan, hortum, sel, yıldırım...
        Giovanni van Bronckhorst tarihe geçti!
        Giovanni van Bronckhorst tarihe geçti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Hayfa saldırısı 1 milyon kişiyi etkiledi
        Hayfa saldırısı 1 milyon kişiyi etkiledi
        Babasını parçalara ayırıp kayıp ihbarında bulundu!
        Babasını parçalara ayırıp kayıp ihbarında bulundu!
        Metin Arolat'a ilk veda
        Metin Arolat'a ilk veda
        "Ölümü yakıştıramadım"
        "Ölümü yakıştıramadım"
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film

        Benzer Haberler

        Kazada alev alan otomobilde yaşamını yitirdi
        Kazada alev alan otomobilde yaşamını yitirdi
        Sakarya'da zincirleme kazada yanan otomobildeki kadın öldü, eşi ağır yarala...
        Sakarya'da zincirleme kazada yanan otomobildeki kadın öldü, eşi ağır yarala...
        Geyve'de bir mahallenin su basıncı sorunu yeni hatla çözüme kavuşturulacak
        Geyve'de bir mahallenin su basıncı sorunu yeni hatla çözüme kavuşturulacak
        Sakarya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Sakarya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Sakaryaspor'da başkanlığa Cumhur Genç seçildi
        Sakaryaspor'da başkanlığa Cumhur Genç seçildi
        Refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü