GÜNCELLEME - Sakarya'da zincirleme kazada yanan otomobildeki çift öldü

Yangın çıkan otomobilde bulunan Saadet Kaba hayatını kaybetti, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan ve ambulansla Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı eşi de tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle, LPG'li olduğu öğrenilen 54 RA 250 plakalı otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

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