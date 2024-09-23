Sakarya'da düğünde tabancayla ateş açan şüpheli kendisini ve 3 kişiyi yaraladı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde düğünde tabancayla ateş açan şüpheli, kendisi ve 3 kişiyi yaraladı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde düğünde tabancayla ateş açan şüpheli, kendisi ve 3 kişiyi yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Turanlar Mahallesi'nde düğün eğlencesine katılan K.H. (27), tabancayla rastgele ateş açması sonucu kendisi ile Miray O. (8), İlayda D. (20) ve Seher B'yi (34) vurdu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
El, kol ve bacaklarından yaralanan 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bu arada, K.H'nin yapılan muayenesinde 0,87 promil alkollü olduğu belirlendi.
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