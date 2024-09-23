Sakarya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nda sürücü isimleri öğrenilemeyen 54 AIY 907 plakalı otomobil ile 54 B 2362 plakalı hafif ticari araç, Karakamış Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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