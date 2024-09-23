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        Sakarya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 21:43 Güncelleme: 23.09.2024 - 21:43
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        Sakarya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nda sürücü isimleri öğrenilemeyen 54 AIY 907 plakalı otomobil ile 54 B 2362 plakalı hafif ticari araç, Karakamış Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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