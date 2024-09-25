Sakarya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Yenimahalle Abdurrahman Gürses Caddesi'nde işe gitmek için evden çıkan E.K, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Başından ve bacağından vurulan E.K. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulansla Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
E.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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