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        AK Parti Bursa Milletvekili Özen, Ferizli'de partililerle buluştu

        AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Ferizli ilçesinde partililerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 10:50 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:52
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        AK Parti Bursa Milletvekili Özen, Ferizli'de partililerle buluştu
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        AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Ferizli ilçesinde partililerle bir araya geldi.

        Ferizli İlçe Teşkilatı'nda partililerle toplantı gerçekleştiren Özen, İlçe Başkanı Ramazan Serhoş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Özen, AA muhabirine, ilçe teşkilatlarının tümünde bayram havasında yapılan delege seçimlerinin hayırlı olmasını diledi.

        Bundan sonraki süreçte ilçe ve il kongrelerini gerçekleştireceklerini aktaran Özen, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında yaklaşık 20 milletvekiliyle Sakarya'da bulunduklarını kaydetti.

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