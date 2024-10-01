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        Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar yaz sezonunda 470 kişiyi boğulmaktan kurtardı

        Sakarya'nın Kaynarca, Karasu ve Kocaali sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, yaz sezonu boyunca boğulma tehlikesi geçiren 470 kişiye müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 12:10 Güncelleme: 01.10.2024 - 12:25
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        Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar yaz sezonunda 470 kişiyi boğulmaktan kurtardı
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        Sakarya'nın Kaynarca, Karasu ve Kocaali sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, yaz sezonu boyunca boğulma tehlikesi geçiren 470 kişiye müdahale etti.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran'da göreve başlayan "Hayat Timi", yaz sezonunda 72 kişilik kadrosuyla 45 kulede yerli ve yabancı turistlerin can güvenliği için nöbet tuttu.

        Görev süresi boyunca 470 kişiyi boğulmaktan kurtaran ekipler, sezonu 30 Eylül itibarıyla tamamladı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ekibin hayat kurtarırken aynı zamanda hayatını riske attığını belirterek, "Bunu kendi gözümle gören biri olarak bu işin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Saniyeler içinde yapılan müdahaleler bu şehri daha güvenli kılmıştır. Her birinize emeğiniz ve mücadeleniz için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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