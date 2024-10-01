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        Milli Takım, Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'na Sakarya'da hazırlandı

        Yol Bisikleti Milli Takımı, 5-6 Ekim'de Sırbistan'da düzenlenecek Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası hazırlık kampını Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 13:11 Güncelleme: 01.10.2024 - 13:16
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        Milli Takım, Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'na Sakarya'da hazırlandı
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        Yol Bisikleti Milli Takımı, 5-6 Ekim'de Sırbistan'da düzenlenecek Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası hazırlık kampını Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yaptı.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre büyük, genç ve yıldız kategorilerinde 19 sporcu ve 7 teknik sorumludan oluşan milli takım, şampiyona öncesi 5 gün boyunca Ayçiçeği Bisiklet Vadisi parkurunda çalıştı.

        Açıklamada, "Sporcularımıza ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyor, ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran milli takımımıza şampiyonada başarılar diliyoruz." denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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