Milli Takım, Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'na Sakarya'da hazırlandı
Yol Bisikleti Milli Takımı, 5-6 Ekim'de Sırbistan'da düzenlenecek Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası hazırlık kampını Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yaptı.
Yol Bisikleti Milli Takımı, 5-6 Ekim'de Sırbistan'da düzenlenecek Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası hazırlık kampını Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yaptı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre büyük, genç ve yıldız kategorilerinde 19 sporcu ve 7 teknik sorumludan oluşan milli takım, şampiyona öncesi 5 gün boyunca Ayçiçeği Bisiklet Vadisi parkurunda çalıştı.
Açıklamada, "Sporcularımıza ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyor, ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran milli takımımıza şampiyonada başarılar diliyoruz." denildi.
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