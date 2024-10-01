Milli Takım, Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'na Sakarya'da hazırlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre büyük, genç ve yıldız kategorilerinde 19 sporcu ve 7 teknik sorumludan oluşan milli takım, şampiyona öncesi 5 gün boyunca Ayçiçeği Bisiklet Vadisi parkurunda çalıştı.

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