SUBÜ'nün "denizci akademisyenleri", vardiya zabitleri yetiştiriyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Denizcilik Yüksek Okulu'nun akademisyenleri vardiya zabitleri yetiştiriyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü denetiminden geçen ve Türkiye'de yetkilendirilmiş denizcilik eğitimi veren kurumlar arasında bulunuyor.

Deniz Ulaştırma İşletme Programı ile bu doğrultuda 3 bin grostona (denizcilikte kullanılan ağırlık birimi) kadar gemilerde vardiya zabiti olarak çalışacak gemi adamları yetiştiren okul, ilgili eğitimi verecek akademik personelleri de kadrosunda bulunduruyor.