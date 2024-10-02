Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 13 akademik personel alacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine (SUBÜ) 13 akademik personel alınacağı duyuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, SUBÜ'nün profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına 13 akademik personel alımı için ilana çıktığı belirtildi.

Spor Bilimleri, Teknoloji ve Turizm Fakülteleri ile Arifiye, Hendek ve Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokullarında görev yapmak üzere 1 profesör, 1 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, 5 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi alınacağı aktarılan açıklamada, kadrolar için ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılabileceği kaydedildi.