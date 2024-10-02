Fransa vatandaşı David Sakarya'da İslamiyet'i seçti

Müftü Çelebi, Zappone'ye ihtida belgesi verdi, Fransızca Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar hediye etti.

İslamiyet'i araştırıp Müslüman olmaya karar verdiği belirtilen Fransa vatandaşı David Zappone, Karasu'da İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi'yi ziyaret etti, burada düzenlenen ihtida töreniyle kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu, "Davud" ismini aldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Fransa uyruklu bir kişi Müslüman oldu.

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