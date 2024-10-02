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        Fransa vatandaşı David Sakarya'da İslamiyet'i seçti

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde Fransa uyruklu bir kişi Müslüman oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 14:59 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:14
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        Fransa vatandaşı David Sakarya'da İslamiyet'i seçti
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde Fransa uyruklu bir kişi Müslüman oldu.

        İslamiyet'i araştırıp Müslüman olmaya karar verdiği belirtilen Fransa vatandaşı David Zappone, Karasu'da İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi'yi ziyaret etti, burada düzenlenen ihtida töreniyle kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu, "Davud" ismini aldı.

        Müftü Çelebi, Zappone'ye ihtida belgesi verdi, Fransızca Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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