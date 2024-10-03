Sakarya'da hırsızlık yaptığı iddia edilen iki zanlıdan biri tutuklandı
Sakarya'nın Adapazarı ve Pamukova ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Sakarya'nın Adapazarı ve Pamukova ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Pamukova ve Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adapazarı Solaklar Mahallesi'nde ikamet eden A.B'nin (52) tarlasından 2 bin adet mısır koçanı, Pamukova İsabalı Mahallesi'nde yaşayan M.K'nin (32) tarlasından ise üzüm çalındığı ve tüfekle ateş edildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Cumhuriyet savcılığının koordinesinde ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından iki şüpheli tespit edildi. Alınan ifadeler ve yapılan istihbari çalışmalarla hırsızlık suçunun failleri olarak belirlenen C.D. (54) ve E.K. (21) yakalandı.
"Silahla tehdit" suçunda kullandığı belirlenen tüfeği muhafaza altına alınan zanlı E.K, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, C.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada C.D'nin 2 bin adet mısır koçanını sahibine iade ettiği ve oluşan mali zararı karşılayacağı öğrenildi.
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