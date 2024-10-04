Sakarya Valisi Doğan, basın mensuplarıyla buluştu

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen programda konuşan Doğan, 10 gün önce göreve başladığını belirterek, ilçeleri gezerek brifing aldığını ve talepleri dinlediğini kaydetti.

Doğan, ilin genel asayiş durumuna ilişkin de brifing aldığına işaret ederek, şunları söyledi:

"OSB'leri önemsiyorum. Kuzey Marmara Otoyolu ile Sakarya, İstanbul'a çok yaklaştı ve kavşak noktasında. İstanbul'daki yatırımcının gözü burada. Şehrimiz de dünya harikası bir şehir, çevresi, doğası, tabiatı ve iklimiyle. Dolayısıyla sanayi yatırımlarının dengeli bir şekilde, OSB bölgelerinde altyapısıyla birlikte usulüne uygun bir şekilde yapılması bizim için çok önemli. Bu açıdan olaya yaklaşarak, OSB'leri ayrı bir dosya şeklinde inceleyeceğiz."

Kentin aynı zamanda tarım şehri olduğunu, bu konuda da istişare ettiklerini vurgulayan Doğan, "Sakarya halkımıza, vatandaşımıza 'nasıl hizmet edebiliriz' bunun gayreti içerisinde olacağız. Bekleyen dosyalar, çözülmemiş sorunlar var. Görüşeceğiz, konuşacağız ve çözüm yollarını bulup üreteceğiz. Vatandaşlarımızı dinleyeceğiz, sokağa çıkacağız. Temel hedefimiz vatandaşa en iyi hizmeti sunabilmek, bunun gayreti içerisindeyiz. Bunu yaparken de Sakarya'nın bütün taraflarıyla oturup konuşacağız." ifadesini kullandı.