Sakarya'da KYK yurtlarında kalan öğrencilere proje hazırlama eğitimi

Sakarya'da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesinde kalan öğrenciler, TÜBİTAK destekleme programı kapsamında proje hazırlama eğitimi alıyor.

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ali Osman Kurt tarafından "TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" kapsamında konferans salonunda düzenlenen eğitime, farklı bölümlerden öğrenciler katılıyor.

AA muhabirine program hakkında bilgi veren Kurt, büyük şirketlere yapılan iş başvurularında proje hazırlayan öğrencilerin tercih edildiğini, bu nedenle eğitimi düzenlediklerini söyledi.

Eğitimlere ilginin fazla olduğunu dile getiren Kurt, lisans öğrencilerinin TÜBİTAK'a giden proje sayısının her yıl artış gösterdiğine dikkati çekti. Kurt, amaçlarının öğrencilere proje hazırlama konusunda farkındalık kazandırmak olduğunu vurgulayarak, "İşletmeler, öğrencilerin sadece lisans düzeyinde diplomaya sahip olmalarını yeterli görmüyor. Verdiğimiz eğitimle öğrencilerin proje yapma, hazırlama ve sonuçlandırma konusunu işletmeler çok değerli görüyor. İşletmeler kendi imkanlarıyla böyle projelere başvuru yapmak istiyor. Kendi personelinin bu niteliklere sahip olmaları, işletmeler için büyük avantaj oluyor." dedi.