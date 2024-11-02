Sakarya'da evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Ahiler Mahallesi'nde muhtar Metin Atov'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, muhtarın annesi 80'li yaşlardaki Ayşe Hanife Atov'un cansız bedeni bulundu.
Atov'un cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.