Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 12:32 Güncelleme: 02.11.2024 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        Ahiler Mahallesi'nde muhtar Metin Atov'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, muhtarın annesi 80'li yaşlardaki Ayşe Hanife Atov'un cansız bedeni bulundu.

        Atov'un cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        6 yaşındaki Şirin mezarlıkta ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralanıyor!
        6 yaşındaki Şirin mezarlıkta ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralanıyor!
        Anne babalar dikkat! Tuna bebek 10 aylıktı! Büyük acı!
        Anne babalar dikkat! Tuna bebek 10 aylıktı! Büyük acı!
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Hollanda'da Andy Warhol'un eserleri çalındı
        Hollanda'da Andy Warhol'un eserleri çalındı
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        İhracatta ekim rekoru
        İhracatta ekim rekoru
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!
        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!
        Trump ve Harris 10 km uzaklıkta miting yaptı
        Trump ve Harris 10 km uzaklıkta miting yaptı
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        Bakan Şimşek'ten S&P açıklaması
        Bakan Şimşek'ten S&P açıklaması
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        Sel felaketi sonrası dayanışma dalgası
        Sel felaketi sonrası dayanışma dalgası

        Benzer Haberler

        Melen Çayı Havzası sonbaharın renklerini kuşandı
        Melen Çayı Havzası sonbaharın renklerini kuşandı
        Sakarya'da 4 kız çocuğuna "cinsel istismarda" bulunduğu iddia edilen şüphel...
        Sakarya'da 4 kız çocuğuna "cinsel istismarda" bulunduğu iddia edilen şüphel...
        Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Serdivan "Şehrin Akademisi"nde eğitimler 11 Kasım'da başlayacak
        Serdivan "Şehrin Akademisi"nde eğitimler 11 Kasım'da başlayacak
        Tavuk-yem tartışmasında 2 yeğenini pompalı tüfekle vurdu
        Tavuk-yem tartışmasında 2 yeğenini pompalı tüfekle vurdu