Milli karateci Sare, Türkiye ve Balkan şampiyonluklarının ardından hedef büyüttü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki milli karateci Sare Kaya, Türkiye ve Balkan turnuvalarında kazandığı altın madalyaları, Avrupa tatamisinde Türk bayrağını dalgalandırarak taçlandırmak istiyor.

Karate kursuna giden ağabeyinden özenip 5 yaşında spora başlayan Sare, 8 yıldır antrenörü Sezai Yolcuoğlu ile yaptığı çalışmalarla 5 Türkiye ve 2 Balkan şampiyonluğu kazanarak, 2022'de milli formayı giymeye hak kazandı. Milli sporcu, son olarak 31 Mayıs-2 Haziran'da İstanbul'da düzenlenen 1657 sporcunun katıldığı 28. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda "Yıldız Bayanlar" 54 kiloda 3'üncülük elde etti.

Sare Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenmanlarının güzel geçtiğini belirterek, "100'e yakın madalyam var. Arkadaşlarım ve ailem benimle gurur duyuyorlar, ben de mutlu oluyorum. Avrupa ve dünya şampiyonasını kazanmak, bayrağımızı dalgalandırıp ülkemizi gururlandırmak istiyorum." diye konuştu.

Antrenörü Yolcuoğlu, milli sporcunun ağabeyiyle çalışırken heveslenmesi üzerine beyaz kuşakla başladığını daha sonra ağabeyinin bıraktığını ancak Sare'nin siyah kuşağa kadar devam ettiğini anlattı.