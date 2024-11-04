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        Sakarya'da "Aksa Çocuk Şenliği" düzenlendi

        Sakarya'da "Aksa Çocuk Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 12:34 Güncelleme: 04.11.2024 - 12:55
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        Sakarya'da "Aksa Çocuk Şenliği" düzenlendi
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        Sakarya'da "Aksa Çocuk Şenliği" gerçekleştirildi.

        Mirasımız Kudüs Derneği Sakarya gönüllülerince Adapazarı ilçesindeki Aziz Duran Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 50 çocuk katıldı.

        Harita sunumuyla başlayan programda, marşlar eşliğinde yüz boyama, masal okuma, bilmecenin ardından çocuklara ödüller verildi.

        Katılımcıların boykota davet edildiği etkinlikte, gökyüzüne balon uçuruldu, çocuklara ikramda bulunuldu ve çeşitli oyunlar oynandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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